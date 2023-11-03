Стас Барецкий указал на условия возвращения замка Пугачевой

Барецкий: Пугачева сможет жить в своем замке в Грязи, если разведется с Галкиным

Российский поэт Станислав Барецкий, который приобрел замок певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов) в деревне Грязь, указал на условия возвращения недвижимости прежним владельцам. Об этом он рассказал в беседе с «360».

«Мы ей замок отдадим, если она захочет обратно. (…) Либо залог внесет, либо замуж за меня выйдет», — отметил Барецкий.

По его словам, сейчас Пугачева просит переоформления недвижимости на себя. «[Условиями сделки был] залог, практически 250 миллионов рублей. Я давно знал, что она хочет приостановить эту сделку, так бы мы там давно и крематорий сделали», — пояснил Барецкий.

Кроме того, российский поэт рассказал, что Пугачева возвращается в Россию навсегда, так как разводится с Галкиным. «Приехала она навсегда, бракоразводный процесс с Галкиным она хочет. Я обладаю информацией», — заключил он.

О возвращении Пугачевой в Россию сообщалось в четверг, 2 ноября. Исполнительница въехала на территорию страны через пограничный переход в Псковской области. Позднее появилась информация о том, что артистка приехала обратно, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все данные, связанные с ее детьми. Пугачева остановилась в замке в подмосковной деревне Грязь. Ее супруга рядом с ней не было.

О том, что артисты продали свой замок в деревне Грязь шоумену Стасу Барецкому, стало известно в конце апреля. Новый владелец якобы заплатил за объект 450 миллионов рублей. Переговоры проходили в Израиле и Прибалтике. При этом позже Mash опроверг информацию о продаже.