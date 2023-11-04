Средства ПВО сбили три ракеты Storm Shadow над Бердянском

Рогов заявил, что средства ПВО сбили над Бердянском три ракеты Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Бердянском три ракеты Storm Shadow. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) России было перехвачено девять реактивных снарядов HIMARS. Кроме того, за последние сутки войскам удалось сбить 43 украинских беспилотных летательных аппарата.