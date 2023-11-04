Российские войска перехватили девять снарядов HIMARS

Минобороны России сообщило о перехвате девяти снарядов HIMARS

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) России было перехвачено девять реактивных снарядов HIMARS. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Кроме того, за последние сутки удалось сбить 43 украинских беспилотных летательных аппарата. БПЛА были уничтожены в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Кирилловка, Ялынское Донецкой Народной Республики, Сладкая Балка, Новофедоровка и Пшеничное Запорожской области.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска за неделю перехватили четыре американские ракеты ATACMS. Также за указанный период удалось перехватить три управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, 51 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 274 беспилотных летательных аппарата.

4 ноября в Минобороны России рассказали, что была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атакую двумя БПЛА по территории России.