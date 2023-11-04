Минобороны заявило о попытке ВСУ совершить теракт в России

Минобороны заявило о пресечении атаки украинских БПЛА в Курской области

Утром 4 ноября была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атакую двумя БПЛА по территории России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, средства российской противовоздушной обороны уничтожили дроны над территорией Курской области.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил , что в регионе работает ПВО и призвал сохранять спокойствие.

По данным Минобороны, что в течение ночи на 4 ноября были пресечены попытки ВСУ совершить террористические атаки по объектам на территории РФ.