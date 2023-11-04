Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:01, 4 ноября 2023Россия

Минобороны заявило о попытке ВСУ совершить теракт в России

Минобороны заявило о пресечении атаки украинских БПЛА в Курской области
СюжетМинобороны:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Утром 4 ноября была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атакую двумя БПЛА по территории России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, средства российской противовоздушной обороны уничтожили дроны над территорией Курской области.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил , что в регионе работает ПВО и призвал сохранять спокойствие.

По данным Минобороны, что в течение ночи на 4 ноября были пресечены попытки ВСУ совершить террористические атаки по объектам на территории РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      США тайно отдали ВСУ самую мощную машину для прорыва обороны. Как это «чудо-оружие» способно повлиять на ход конфликта?

      Российский школьник неожиданно впал в кому на уроке

      Путин присудил патриарху Кириллу премию за укрепление единства нации

      Блогеру Шабутдинову предъявили обвинения в восьми случаях мошенничества

      В России показали считавшуюся утерянной икону Казанской Божией Матери

      Сайты выставки «Россия» подверглись хакерской атаке с Украины и западных стран

      Минобороны заявило о попытке ВСУ совершить теракт в России

      Жителей Курской области предупредили о работе ПВО

      Около ста российских туристов застряли на китайской таможне

      Генсек ООН высказался об ударе Израиля по машинам скорой помощи в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости