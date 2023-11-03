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14:41, 3 ноября 2023Россия

Российские войска перехватили четыре американские ракеты ATACMS

Минобороны России заявило о перехвате четырех американских ракет ATACMS
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Российские войска за неделю перехватили четыре американские ракеты ATACMS в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Кроме того, за указанный период удалось перехватить три управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, 51 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 274 беспилотных летательных аппарата.

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6 декабря 2022

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за месяц российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения противника. В числе уничтоженных за октябрь воздушных целей 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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