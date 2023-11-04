Медведев заявил о попытках врагов уничтожить российскую государственность

Медведев: враги столетиями пытались уничтожить российскую государственность

Враги на протяжении столетий нападали на Россию и пытались уничтожить российскую государственность изнутри и снаружи. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Желающих посеять зло и ненависть, разобщить людей, разорвать страну во все времена было предостаточно», — отметил он, поздравляя россиян с Днем народного единства. Медведев также заявил, что вековая мудрость жителей страны «не позволяла и позволит злу воцариться на нашей земле».

Ранее Медведев назвал Польшу «истеричным, грубым, чванливым и амбициозным» врагом России. Он также заявил, что Россия будет относится к Польше как к историческому врагу, которого невозможно исправить.