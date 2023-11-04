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16:39, 4 ноября 2023Мир

В США предрекли Украине потерю Одессы

Экс-дипломат США Фриман: армия России возьмет Одессу и заблокирует Черное море

Фото: Денис Давыдов / РИА Новости

В случае эскалации конфликта на Украине российская армия, возможно, возьмет Одессу и заблокирует Черное море. Такое развитие событий предрек экс-дипломат США Час Фриман на YouTube-канале Dialogue works.

«Если конфликт продолжится и дальше, то есть угроза, (...) что Россия освободит Одессу и лишит Украину любого доступа к Черному морю», — указал он.

По его мнению, подобный исход окажется катастрофическим для Украины, потерявшей на поле боя большое количество военнослужащих. Фриман также отметил, что Запад совершил ошибку, способствуя конфликту между Россией и Украиной, поскольку из-за начала боевых действий Москва нарастила военный потенциал. Кроме того, добавил бывший американский дипломат, за время специальной военной операции (СВО) Россия научилась уничтожать оружие НАТО.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подорвал контрнаступление войск из-за того, что раскрыл планы Киева против Москвы. По его словам, Залужный отметил направления и территории, через которые в ходе наступления должны были пройти украинские войска.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к россиянам Владимир Путин объяснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

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