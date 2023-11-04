Экс-разведчик Риттер: Залужный раскрыл планы Киева и подорвал наступление ВСУ

Экс-разведчик США Скотт Риттер в беседе с журналистом Дэнни Хайфону заявил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный подорвал контрнаступление войск из-за того, что раскрыл планы Киева против Москвы.

По его словам, Залужный сообщил всему миру о планах украинской армии, отметив направления и территории, через которые в ходе наступления должны были пройти ВСУ. Благодаря просчету главнокомандующего, российские войска смогли построить линии обороны.

«В итоге он сообщил русским, когда он будет нападать, где он будет атаковать и с каким числом войск», — заявил Риттер, подчеркнув, что эта ошибка стоила ВСУ тысячи солдат и западной техники.

Статья Залужного появилась на страницах издания The Economist. По мнению генерала, украинские войска не смогут достичь значимого прорыва, ситуация, по его словам, зашла в тупик.

Заявление Залужного о тупике на фронте вызвали у членов Республиканской партии США убеждение, что часть украинской территории останется за Россией по окончании специальной военной операции.