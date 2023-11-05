Оливейра высказался о возможном реванше с Махачевым в 2024 году

Оливейра заявил, что не слышал о планах UFC устроить бой с Махачевым в 2024 году

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Чарльз Оливейра высказался о возможном реванше с российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исламом Махачевым в 2024 году. Его слова приводит YouTube-канал ESPN MMA.

Оливейра заявил, что впервые слышит о планах UFC устроить реванш в январе 2024 года. «Если это будет Ислам, чем будет отличаться бой от прошлого? Вы увидите того Чарли, которого видите всегда! Который всегда будет идти вперед, искать возможность для сабмишена или нокаута», — добавил он.

Ранее 5 ноября журналист Ариэль Хельвани рассказал, что в UFC хотят провести реванш Оливейры и Махачева 20 января 2024 года на турнире UFC 297 в Торонто (Канада). Отмечалось, что поединок на данный момент находится в разработке. Позднее менеджер Махачева опроверг эту информацию.

Махачев и Оливейра должны были встретиться 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби, однако бразилец снялся из-за травмы. В итоге российский спортсмен подрался с австралийцем Александром Волкановски, нокаутировав его в первом раунде.

Всего в карьере 31-летний россиянин провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение только однажды. В активе Оливейры 31 победа и девять поражений. Еще один поединок с его участием признан несостоявшимся.