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11:10, 5 ноября 2023Спорт

Менеджер Махачева прокомментировал новость о реванше с Оливейрой в январе

Абдель-Азиз заявил, что новость о реванше Махачева и Оливейры в январе — фейк

Фото: Jasmin Frank / Reuters

Али Абдель-Азиз, менеджер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева, прокомментировал новость о его реванше с бразильцем Чарльзом Оливейрой в январе. Специалист высказался в социальной сети X.

«Новость о поединке между Махачевым и Оливейрой в январе — фейк. Ребята, пожалуйста, не слушайте людей, которые даже не могут получить лицензию на мероприятия UFC. Они лжецы», — заявил Абдель-Азиз.

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Ранее 5 ноября журналист Ариэль Хельвани рассказал, что в UFC хотят провести реванш Оливейры и Махачева 20 января 2024 года на турнире UFC 297 в Торонто (Канада). Отмечается, что поединок на данный момент находится в разработке. На этот вечер поставили бой между австралийцем Александром Волкановски и испанцем Илией Топурией, однако его могут перенести на февраль.

Махачев и Оливейра должны были встретиться 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби, однако бразилец снялся из-за травмы. В итоге российский спортсмен подрался с австралийцем Александром Волкановски, нокаутировав его в первом раунде.

Всего в карьере 31-летний россиянин провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение только однажды. В активе Оливейры 31 победа и девять поражений. Еще один поединок с его участием признан несостоявшимся.

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      Ксения Курашкина
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