В UFC захотели провести реванш Махачева и Оливейры в 2024 году

Ариэль Хельвани: UFC хочет провести реванш Махачева и Оливейры 20 января

В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) захотели провести реванш россиянина Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры в 2024 году. Об этом сообщает журналист Ариэль Хельвани в социальной сети X (бывшее название Twitter).

Отмечается, что поединок на данный момент находится в разработке. Планируется, что он пройдет 20 января на турнире UFC 297 в Торонто (Канада). На этот вечер поставили бой между австралийцем Александром Волкановски и испанцем Илией Топурией, однако его могут перенести на февраль.

21 октября Махачев победил Волкановски на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Российский спортсмен, считавшийся фаворитом, нокаутировал соперника в первом раунде и во второй раз защитил титул чемпиона в легком весе. В этот вечер он должен был сразиться с Оливейрой, однако за десять дней до встречи бразилец снялся из-за травмы.

Всего в карьере 31-летний россиянин провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение только однажды. В активе Оливейры 31 победа и девять поражений. Еще один поединок с его участием признан несостоявшимся.