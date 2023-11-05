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17:13, 5 ноября 2023Интернет и СМИ

Пранкеры Вован и Лексус опровергли причастность к обыскам у Цыгановы

Вован и Лексус объявили, что непричастны к пранку с обыском у Цыгановых

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российские пранкеры Вован и Лексус объявили, что непричастны к розыгрышу с обыском у Виктории и Вадима Цыгановых. Сообщение, в котором пранкеры отвергают свое отношение к этому инциденту, появилось в Telegram-канале блогеров.

Как заявили Вован и Лексус, единственное, чем они могут помочь семье Цыгановых — вызвать психиатра.

«Сообщения в СМИ о том, что мы стоим за историей об "обысках" в доме Виктории и Вадима Цыгановых, являются бредом воспаленного сознания. Все, чем можем помочь этому достопочтенному семейству — лишь вызвать неотложную психиатрическую помощь», — говорится в опубликованной в блоге пранкеров записи.

Они отметили, что на записи, появившейся в соцсетях Цыгановых, Вадим Цыганов благодарит Лексуса за пранк с премьер-министром Италии Мелони, а не за фейки про обыск.

Ранее Виктория Цыганова вышла на связь после того, как ее супруг Вадим сообщил об обыске в их доме и заявила, что обыск, в ходе которого «искали улики», закончился. По ее мнению, обыски прошли из-за того, что «настучала [журналистка и телеведущая Ксения] Собчак». Сама Собчак заявила, что не причастна к обыску в доме семьи исполнительницы. Позже Вадим Цыганов опубликовал видеозапись, в которой поблагодарил Вована и Лексуса за «розыгрыш».

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      Марк Леонов
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