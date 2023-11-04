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23:22, 4 ноября 2023Культура

Цыганова вышла на связь и рассказала об обыске в ее доме

Певица Виктория Цыганова сообщила об окончании обыска и поиска улик в ее доме
Виктория Цыганова

Виктория Цыганова. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российская певица Виктория Цыганова вышла на связь после того, как ее супруг Вадим сообщил об обыске в их доме. В своем Telegram-канале она коротко рассказала о произошедшем.

По словам исполнительницы, обыск в ее доме, в ходе которого «искали улики», закончился.

«Расходимся. Улики изъяли. Туфли и нейросеть. Читайте русскую классику. Александра Пушкина», — добавила певица, пообещав дать все комментарии «завтра на нашей кухне вместе с Шаманом в 12.00».

Ранее 4 ноября Виктория Цыганова и ее муж Вадим перестали выходить на связь после того, как супруг исполнительницы сообщил об обыске в их доме. В подписи к видео говорилось, что обыски проходят из-за того, что «настучала [журналистка и телеведущая Ксения] Собчак». Сама Собчак заявила, что не причастна к обыску в доме семьи исполнительницы.

Ранее Вика Цыганова и ее супруг Вадим Цыганов дали интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Однако позже супруги заявили в соцсетях, что видео было сделано с помощью нейросети и технологии «дипфейк».

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