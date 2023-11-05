Причиной посадки самолета в поле под Новосибирском стала ошибка экипажа

Росавиация: причиной посадки A320 в поле под Новосибирском стала ошибка экипажа

Росавиация завершила расследование по факту посадки самолета «Уральских авиалиний». Причиной экстренного приземления в поле стала ошибка экипажа, пишет Telegram-канал Baza.

Сообщается, что пилоты неверно определили фактическое положение шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы. Сотрудники ошибочно распределили нагрузку при сложных условиях полета.

Также экипаж неправильно рассчитал остаток топлива и принял необоснованное решение по полету на запасной аэродром в Новосибирск.

Пилоты верно выбрали площадку в поле и правильно приземлились, когда ситуация стала неизменной.

В документе говорится, что причиной падения давления в «зеленой» зоне стало нарушение целостности в месте заделки одного из гибких шлангов из-за его износа.

Борт А320 приземлился в пшеничном поле 12 сентября. В тот момент в самолете находился 161 человек, среди которых 23 — дети.