Причиной посадки самолета в поле под Новосибирском стала ошибка экипажа
Росавиация завершила расследование по факту посадки самолета «Уральских авиалиний». Причиной экстренного приземления в поле стала ошибка экипажа, пишет Telegram-канал Baza.
Сообщается, что пилоты неверно определили фактическое положение шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы. Сотрудники ошибочно распределили нагрузку при сложных условиях полета.
Также экипаж неправильно рассчитал остаток топлива и принял необоснованное решение по полету на запасной аэродром в Новосибирск.
Пилоты верно выбрали площадку в поле и правильно приземлились, когда ситуация стала неизменной.
В документе говорится, что причиной падения давления в «зеленой» зоне стало нарушение целостности в месте заделки одного из гибких шлангов из-за его износа.
Борт А320 приземлился в пшеничном поле 12 сентября. В тот момент в самолете находился 161 человек, среди которых 23 — дети.