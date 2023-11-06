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20:49, 6 ноября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о подготовке к худшей зиме в истории

Кулеба: Украину ждет худшая зима в истории

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Предстоящая зима для Украины будет худшей в истории. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью Die Welt.

«Я купил десятки свечей. Мой отец купил полный грузовик дров. Мы готовимся к худшей зиме, чем когда-либо. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО. Мы стараемся как можно лучше защитить наши электростанции. Но россияне уже приспособились к этому. Они снова будут проверять нашу выносливость своими ракетами», — заявил Кулеба.

По его словам, в то же время Киев все же надеется получить ракеты Taurus от Германии.

В том же интервью Кулеба заявил, что Киев не может позволить себе зависеть только от поддержки США. По его словам, республике придется подождать и посмотреть, что произойдет в Соединенных Штатах после выборов президента в 2024 году.

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