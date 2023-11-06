Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:44, 6 ноября 2023Мир

ЦАХАЛ ликвидировал ответственного за спецоперации ХАМАС

Истребители ЦАХАЛ ударами ликвидировали ответственного за спецоперации ХАМАС

Фото: Mohammad Faiq / Globallookpress.com

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали ответственного за спецоперации палестинского радикального движения ХАМАС Джамаля Муссу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

Отмечается, что военные самолеты нанесли удары по целям, в результате чего поразили нескольких боевиков ХАМАС, включая Джамаля Муссу, который отвечал за специальные операции. Кроме того, военнослужащие ЦАХАЛ ликвидировали командиров батальонов палестинского движения в наземных боях.

За минувшие сутки Израиль атаковал 450 военных объектов ХАМАС в секторе Газа. Ночью истребители нанесли удары по туннелям, отрядам террористов и военным постам.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ ликвидировал более 20 высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС.

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Агония украинского режима». Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено

      Израиль взял под контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа

      ЦАХАЛ ликвидировал ответственного за спецоперации ХАМАС

      «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области

      Медведева рассказала о своих заработках

      Израиль за сутки атаковал 450 военных объектов ХАМАС в секторе Газа

      Герой России вернулся на фронт после тяжелого ранения в зоне СВО

      Число погибших в Газе работников агентства ООН для помощи палестинцам выросло

      Главный тренер «Монако» восхитился выступлением Головина

      В США анонсировали санкции против России из-за провала потолка цен на нефть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости