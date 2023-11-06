ЦАХАЛ ликвидировал ответственного за спецоперации ХАМАС

Истребители ЦАХАЛ ударами ликвидировали ответственного за спецоперации ХАМАС

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали ответственного за спецоперации палестинского радикального движения ХАМАС Джамаля Муссу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

Отмечается, что военные самолеты нанесли удары по целям, в результате чего поразили нескольких боевиков ХАМАС, включая Джамаля Муссу, который отвечал за специальные операции. Кроме того, военнослужащие ЦАХАЛ ликвидировали командиров батальонов палестинского движения в наземных боях.

За минувшие сутки Израиль атаковал 450 военных объектов ХАМАС в секторе Газа. Ночью истребители нанесли удары по туннелям, отрядам террористов и военным постам.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ ликвидировал более 20 высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС.

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.