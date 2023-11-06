ЦАХАЛ ликвидировал ответственного за спецоперации ХАМАС
Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали ответственного за спецоперации палестинского радикального движения ХАМАС Джамаля Муссу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
Отмечается, что военные самолеты нанесли удары по целям, в результате чего поразили нескольких боевиков ХАМАС, включая Джамаля Муссу, который отвечал за специальные операции. Кроме того, военнослужащие ЦАХАЛ ликвидировали командиров батальонов палестинского движения в наземных боях.
За минувшие сутки Израиль атаковал 450 военных объектов ХАМАС в секторе Газа. Ночью истребители нанесли удары по туннелям, отрядам террористов и военным постам.
Ранее стало известно, что ЦАХАЛ ликвидировал более 20 высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС.
7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.