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13:52, 7 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин набросился с ножом на полковника полиции

В Подмосковье мужчина ранил полковника полиции из-за замечания о громкой музыке

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В подмосковном Дзержинском ножевое ранение получил замначальника Люберецкого отдела МВД по экономической безопасности — на него набросился пьяный сосед-рецидивист после замечания из-за громкой музыки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Ночью шум из соседней квартиры разбудил полицейского и он пошел разбираться. Ему открыл дверь мужчина, который на просьбу сделать звук потише ответил отказом. Между соседями начался конфликт, в результате которого россиянин схватился за нож и ударил им полковника полиции по руке. Тот сумел вызвать подмогу, и прибывшие силовики скрутили пьяного соседа.

В полиции выяснилось, что задержанный ранее был судим за причинение легкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело.

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      Любовь Ширижик
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