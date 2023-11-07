Сюжет из «Короля льва» попал на камеру в приморском заповеднике

В приморском заповеднике «Земля леопарда» запечатлели игру двух амурских тигров

В российском заповеднике «Земля леопарда», который располагается в Приморском крае, на камеру попали два амурских тира, повторившие сюжет из мультфильма «Король лев». Фотографию опубликовали в официальном Telegram-канале заповедника.

Так, на кадре запечатлены дикие животные на фоне холмистого пейзажа. При этом старший, более крупный тигр положил лапу на голову младшему. Специалисты отдела науки нацпарка сравнили эту картину с игрой персонажей мультфильма львов Симбы и Муфасы.

Отмечается, что игривое поведение для тигрят в таком возрасте естественно. После восьми недель они следуют за матерью и покидают логово, чтобы познавать окружающий мир и научиться охотиться. К самостоятельной жизни они становятся готовы уже в полтора года, но остаются с матерью два-три года.

Ранее в ноябре сообщалось о повзрослевшем тигренке, который отказался вступать в самостоятельную жизнь и вернулся к тигрице-матери Желтобокой, выследив ее в тайге.