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14:07, 7 ноября 2023Экономика

В России арестовали счета армянской компании за непоставку авиадвигателей

Utair добилась ареста счетов армянской Aquila Technics за непоставку двигателей

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Арбитражный суд Тюменской области арестовал счета армянской компании по техобслуживанию воздушных судов Aquila Technics LLC по иску российского перевозчика Utair. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в картотеке суда.

Рассмотрение иска о взыскании 176 миллионов рублей намечено на 2 апреля 2024 года. Авиакомпания обратилась в российский суд в начале октября этого года.

История началась с контракта, который Utair и Aquila Technics подписали в мае 2022 года. Армянская компания должна была поставить двигатели в аэропорт Тюмени, но в указанный срок обязательства не исполнила и деньги не вернула.

Базой для Aquila Technics является ереванский аэропорт Звартноц. Услугами компании пользуются такие перевозчики, как Air Armenia, Air Arabia, FlyDubai, Aegean, Qatar Airways.

Искать двигатели у третьей стороны российской авиакомпании понадобилось в связи с санкциями, которые главные мировые производители гражданских самолетов ввели в отношении российской авиаотрасли почти сразу после начала боевых действий на Украине. В связи с такими мерами поставка деталей и расходных материалов, если они не производятся внутри России, стала доступна только по схеме параллельного импорта.

Отсутствие новых двигателей и их ремонт стали одной из ключевых проблем, решить которые своими силами отечественная авиаотрасль не может. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов объяснял, что самолеты иностранных производителей начнут массово выбывать из строя с 2025 года.

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      Платон Щукин
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