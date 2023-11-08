Боец ВСУ выстрелил из гранатомета в женщину за отказ дать информацию об армии РФ

В ЛНР боец ВСУ получил срок за выстрел из гранатомета в женщину

В Луганске к 14 годам колонии строгого режима приговорили 22-летнего бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Бондаренко. Об этом в среду, 8 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Как установил суд, 25 февраля 2022 года стрелок ВСУ находился на посту в городе Счастье, там он требовал от местных жителей дать ему информацию о передвижениях российских войск. Получив отказ, злоумышленник из ненависти к жителям выстрелил из подствольного гранатомета на автомате по автомобилю, за рулем которого была 47-летняя женщина. От взрыва она получила минно-взрывную травму.

Женщине удалось выжить благодаря своевременно оказанной ей медицинской помощи. В ходе расследования осужденный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

7 ноября сообщалось, что три украинских танкиста получили по 26 лет колонии за обстрел жилых домов в Мариуполе.