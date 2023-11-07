Три украинских танкиста получили по 26 лет колонии за обстрел жилых домов
Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес обвинительный приговор трем танкистам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые обстреляли жилые дома в Мариуполе. Об этом сообщает ТАСС.
25-летний Алексей Коваль, 24-летний Андрей Чумак и 29-летний Валерий Федорович получили по 26 лет колонии строгого режима. Установлено, что с марта по апрель 2022 года они входили в состав танкового экипажа и обстреляли осколочно-фугасными снарядами административное здание и два многоквартирных дома по улице Куинджи. В их подвалах укрывались люди, всем удалось выжить.
Украинских танкистов призвали виновными по статьям о покушении на двух и более лиц, совершенном организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также по статьям о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории и умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенном общеопасным способом.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 17 годам колонии командира миномета ВСУ Евгения Ермоленко, отдавшего приказ на артиллерийский обстрел жилых домов в селе Чермалык Волновахского района.