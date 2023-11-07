Три украинских танкиста получили по 26 лет колонии за обстрел жилых домов

В ДНР танкисты ВСУ, обстрелявшие жилые дома в Мариуполе, получили по 26 лет

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес обвинительный приговор трем танкистам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые обстреляли жилые дома в Мариуполе. Об этом сообщает ТАСС.

25-летний Алексей Коваль, 24-летний Андрей Чумак и 29-летний Валерий Федорович получили по 26 лет колонии строгого режима. Установлено, что с марта по апрель 2022 года они входили в состав танкового экипажа и обстреляли осколочно-фугасными снарядами административное здание и два многоквартирных дома по улице Куинджи. В их подвалах укрывались люди, всем удалось выжить.

Украинских танкистов призвали виновными по статьям о покушении на двух и более лиц, совершенном организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также по статьям о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории и умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенном общеопасным способом.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 17 годам колонии командира миномета ВСУ Евгения Ермоленко, отдавшего приказ на артиллерийский обстрел жилых домов в селе Чермалык Волновахского района.