Греф рассказал о создании кросс-банковской платформы биоэквайринга

Греф рассказал о планах Сбера создать кросс-банковскую платформу биоэквайринга

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил о планах Сбера создать собственную кросс-банковскую платформу биоэквайринга. Подробностями он поделился с журналистами в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

«Сейчас наша платформа биоэквайринга — готовое, универсальное решение для миллионов клиентов, и мы планируем создать кросс-банковскую платформу на базе своего биоэквайринга, чтобы другие банки тоже могли использовать наше решение», — рассказал Греф.

По его словам, сейчас парк биометрических POS-терминалов Сбера составляет более 150 тысяч устройств.

Ранее глава Сбербанка рассказал, что в России оборудуют сотни тысяч терминалов, в которых будет доступна оплата с помощью биометрии лица. Таким образом, еще больше россиян смогут оплачивать покупки с помощью улыбки.

Греф уточнил, что услуга оплаты по биометрии будет доступна клиентам Сбербанка. Функция будет работать, если данные клиента есть в Единой биометрической системе.