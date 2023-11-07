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17:42, 7 ноября 2023Экономика

Новая функция Сбербанка стала еще доступнее

Греф объявил о подключении сотни тысяч терминалов Сбербанка для оплаты по улыбке

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В России оборудуют сотни тысяч терминалов, в которых будет доступна оплата с помощью биометрии лица. Таким образом, еще больше россиян смогут оплачивать покупки с помощью улыбки. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф, его цитирует РИА Новости.

Греф уточнил, что услуга оплаты по биометрии будет доступна клиентам Сбербанка. Функция будет работать, если данные клиента есть в Единой биометрической системе (ЕБС). Он пообещал, что сотни тысяч новых терминалов подключат до конца года.

«ЕБС сейчас находится в стадии очень активного внедрения, и по мере того как это внедрение будет завершено, я думаю, возможно будет доступно всем остальным, клиентам других банков», — отметил глава кредитной организации.

Сбербанк начал внедрять новую функцию в начале 2023 года. В августе россиянам стала доступна возможность оплачивать с помощью лица и улыбки покупки в сети магазинов X5 Group. Чтобы функция стала доступа, необходимо подключить сервис распознавания по лицу в мобильном приложении Сбербанка.

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      Варвара Кошечкина
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