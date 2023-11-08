Путин поручил создать дорожную карту по газификации Приморского края

Путин поручил разработать дорожную карту по газификации Приморского края

Российский президент Владимир Путин поручил властям Приморского края разработать совместно с «Газпромом» «дорожную карту» по газификации городов региона в 2026-2030 годах. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Согласно документу, исполнительные органы Приморья совместно с публичным акционерным обществом (ПАО) «Газпром» должны разработать план. При его создании они должны учесть результаты реализации инвестиционного проекта по строительству системы магистральных газопроводов.

«Утвердить план-график ("дорожную карту") по газификации в 2026-2030 годах городов, расположенных в Приморском крае», — говорится в сообщении.