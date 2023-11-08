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19:20, 8 ноября 2023Силовые структуры

Российский чиновник попал под статью из-за падения ворот на ребенка

В Тульской области возбудили дело против чиновника из-за смерти ребенка

Фото: Salivanchuk Semen / Shutterstock / Fotodom

В Тульской области следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя комитета по жизнеобеспечению администрации города Ефремова после кончины 9-летнего мальчика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Чиновник проходит обвиняемым по статье 293 («Халатность») УК РФ. Свою вину мужчина признал в полном объеме.

6 июня дети играли на уличной спортивной площадке. Во время этого металлические ворота упали на 9-летнего мальчика, который получил серьезные травмы, лишившие его жизни.

Ранее на Камчатке суд вынес приговор бывшему директору муниципального предприятия «Благоустройство Вилючинска» за плохо очищенные качели, на которых травмировались трое детей.

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      Варвара Митина
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