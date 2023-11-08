Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:19, 8 ноября 2023Россия

Российский отель вызвал Росгвардию и выгнал молодоженов в первую брачную ночь

В отеле Екатеринбурга решили вызвать Росгвардию и выгнать молодоженов

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В екатеринбургском отеле Hyatt Regency решили вызвать Росгвардию и выгнать молодоженов в их первую брачную ночь. Об этом сообщает e1.ru.

Свадьбу россияне сыграли 14 октября, а номер в пятизвездочном отеле забронировали заранее в августе. После банкета они поехали в Hyatt, однако не смогли заселиться, так как с собой у них не было паспортов. Девушка попросила их заселить, пообещав, что документы будут через 20 минут, но администраторы ответили отказом. После чего вмешалась охрана.

«Трое мужчин тоже спросили у нас оригиналы паспортов, несмотря ни на наши наряды, ни на наши объяснения. Мои попытки решить конфликт были всеми проигнорированы. Я раз 300 попросила: "Пожалуйста, проводите нас куда-нибудь отсюда, чтобы мы подождали, когда привезут наши паспорта"», — рассказала россиянка.

После разговора новобрачных с охраной в отель вызвали Росгвардию. По словам девушки, прибывшие сотрудники службы, увидев заплаканную невесту и жениха, шепотом попросили их покинуть отель. Деньги, заплаченные заранее, россиянам вернули.

Ранее уборщица коттеджа устроила массовую драку с гостями на свадьбе в подмосковных Мытищах. Участников конфликта осмотрели врачи, которые диагностировали у уборщицы и ее мужа сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Названы условия для вступления Украины и Молдавии в ЕС. Когда начнутся переговоры и что об этом говорят в России?

      США признали отсутствие средств для помощи Украине

      В Госдуме отреагировали на вывоз полицией детей из детсада в отделение

      Раскрыты действенные способы сэкономить на покупках

      Кличко обвинил украинскую власть в неспособности финансировать армию

      В ООН сочли лучшим сценарием переход сектора Газа Палестине

      Миру предрекли самый теплый год за последнюю сотню тысяч лет

      Назван надежный способ отказаться от кофе

      Россиянин получил пожизненное за насилие и расправу над подростком в 2009 году

      Названы лучшие способы убрать живот для мужчин после 40 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости