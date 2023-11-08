Российский отель вызвал Росгвардию и выгнал молодоженов в первую брачную ночь

В отеле Екатеринбурга решили вызвать Росгвардию и выгнать молодоженов

В екатеринбургском отеле Hyatt Regency решили вызвать Росгвардию и выгнать молодоженов в их первую брачную ночь. Об этом сообщает e1.ru.

Свадьбу россияне сыграли 14 октября, а номер в пятизвездочном отеле забронировали заранее в августе. После банкета они поехали в Hyatt, однако не смогли заселиться, так как с собой у них не было паспортов. Девушка попросила их заселить, пообещав, что документы будут через 20 минут, но администраторы ответили отказом. После чего вмешалась охрана.

«Трое мужчин тоже спросили у нас оригиналы паспортов, несмотря ни на наши наряды, ни на наши объяснения. Мои попытки решить конфликт были всеми проигнорированы. Я раз 300 попросила: "Пожалуйста, проводите нас куда-нибудь отсюда, чтобы мы подождали, когда привезут наши паспорта"», — рассказала россиянка.

После разговора новобрачных с охраной в отель вызвали Росгвардию. По словам девушки, прибывшие сотрудники службы, увидев заплаканную невесту и жениха, шепотом попросили их покинуть отель. Деньги, заплаченные заранее, россиянам вернули.

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