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14:16, 8 ноября 2023Путешествия

Российский пилот повредил самолет на десятки миллионов рублей и пошел под суд

В Сочи против пилота возбудили дело за повреждение самолета на 49 млн рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российский пилот в Сочи повредил самолет на десятки миллионов рублей и пошел под суд. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.

Известно, что в августе 2023 года командир воздушного судна совершил посадку в аэропорту Сочи и поставил лайнер на стояночный тормоз. После этого пилот, не дождавшись сигнала диспетчера о подаче трапа, снял самолет с тормоза. Экипаж отвлекся на другие послеполетные процедуры, а борт тем временем бесконтрольно выехал вперед и столкнулся с пассажирским трапом.

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6 сентября 2023

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Экспертиза оценила стоимость ремонта поврежденного самолета в 49 миллионов рублей. Следственные действия продолжаются.

Ранее пилот, летевший в кабине экипажа Horizon Air в качестве пассажира, попытался выключить двигатели во время полета. Известно, что мужчина лечился от депрессии психоделическими грибами, которые принял за два дня до рейса.

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      Мария Борисова
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