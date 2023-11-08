Силовики задержали россиянина за избиение администратора компьютерного клуба

В Ростове задержали мужчину, избившего администратора компьютерного клуба

В Ростове-на-Дону силовики задержали 21-летнего уроженца Чеченской Республики, проломившего череп администратору компьютерного клуба. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, поймать фигуранта удалось в съемной квартире. Мужчина подозревается в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Ранее в сети появился ролик, на котором потерпевший разговаривает с фигурантом на пороге. В какой-то момент последний бьет сотрудника компьютерного клуба по лицу. Россиянин падает и ударяется головой о кафельный пол.

Все произошло в ростовском клубе на улице Космонавтов. Пришедшая туда компания молодых людей не собиралась играть: они кричали, разбрасывали джойстики и хамили другим гостям. Администратор попросил шумных визитеров покинуть помещение. В ответ на мужчину напали. Чуть позже один из агрессоров снова избил администратора. У пострадавшего раздроблены кости черепа и начался отек мозга. За его жизнь борются врачи.