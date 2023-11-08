Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:29, 8 ноября 2023Мир

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за продвижение вступления Украины в ЕС

Филиппо: глава ЕК хочет смерти Франции, продвигая вступление Украины в Евросоюз
СюжетВступление Украины в ЕС:
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добивается гибели европейских стран, продвигая вступление Украины в ЕС. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

«Завтра Европейская комиссия опубликует отчет, официально призывающий к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС!» — написал он. Филиппо назвал Украину «крайне коррумпированной страной».

Политик призвал Францию выйти из Европейского союза, пока не стало поздно. «Евросоюз хочет нашей прямой и простой смерти!» — подчеркнул он.

В сентябре Урсула фон дер Ляйен заявила, что начата подготовка реформ политики и институтов для расширения Европейского союза. Она добавила, что новое расширение Евросоюза является не только «зовом истории», но и «геополитической необходимостью».

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Совбез ООН проведет закрытое заседание по «Северным потокам». Какова позиция России?

      Обнаружены восемь новых суперземель

      Парень заметил странности за братом на семейном ужине и узнал неприятную правду

      В МИД России рассказали о политике США в Казахстане

      Цены на вторичное жилье в России начали снижаться

      Еще в одном российском регионе выявили первый случай гонконгского гриппа

      Главы МИД стран G7 заявили о единстве по санкциям против России

      Назван лучший способ расстаться с электронными сигаретами

      Поставки российской нефти рекордно выросли

      Си Цзиньпин призвал наращивать сотрудничество в киберпространстве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости