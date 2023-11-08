Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за продвижение вступления Украины в ЕС

Филиппо: глава ЕК хочет смерти Франции, продвигая вступление Украины в Евросоюз

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добивается гибели европейских стран, продвигая вступление Украины в ЕС. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

«Завтра Европейская комиссия опубликует отчет, официально призывающий к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС!» — написал он. Филиппо назвал Украину «крайне коррумпированной страной».

Политик призвал Францию выйти из Европейского союза, пока не стало поздно. «Евросоюз хочет нашей прямой и простой смерти!» — подчеркнул он.

В сентябре Урсула фон дер Ляйен заявила, что начата подготовка реформ политики и институтов для расширения Европейского союза. Она добавила, что новое расширение Евросоюза является не только «зовом истории», но и «геополитической необходимостью».