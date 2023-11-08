Узнавшему об изменах друга и возмущенному этим мужчине дали совет

Узнавший об изменах хорошего друга мужчина обратился за помощью к коучу по отношениям Колин Нолан, не зная, как поступить в этих обстоятельствах. В колонке для Mirror Нолан посоветовала возмущенному автору письма поговорить с другом, а не с его девушкой.

По словам мужчины, партнерша его друга, которой тот изменяет, стала хорошей подругой для него и для его жены. «Не знаю, что делать, кажется, нужно сказать что-то другу, но он наверняка заявит, что это не мое дело, и наша 20-летняя дружба расстроится. Его девушке я ничего не хочу говорить, чтобы не быть ответственным за то, что ее мир рухнет», — написал он. Мужчина добавил, что о романе знают коллеги друга.

Нолан ответила, что крепкая дружба не пострадает от честности. «Скажите, что знаете о происходящем и думаете, что он разрушает свою жизнь. Добавьте, что если он не хочет больше быть в отношениях с партнершей, то это нормально, но нужно найти другой способ закончить их», — посоветовала она. Кроме того, продолжила коуч, если коллеги друга в курсе отношений, они могут выдать тайну случайно или намеренно, например, в социальных сетях. «Не нужно делать этого агрессивно, но дайте понять, что многие уже в курсе происходящего и вы тоже, так что кризис уже настал. Думаю, если вы выскажетесь, это снимет чувство вины и побудит его к тому, чтобы разобраться с проблемой», — заключила Нолан.

Ранее отец 29-летней дочери признался в письме Нолан, что девушка встречается с недавно разведенным и не нравящимся ему мужчиной, бывшая жена которого осталась одна с ребенком. Нолан напомнила, что у любого конфликта есть две стороны, и делать поспешные выводы не стоит.