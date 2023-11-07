Отец узнал неприятную правду о бойфренде дочери и столкнулся с дилеммой

Если об избраннике близкого родственника ходят пугающие слухи, лучше встретиться с ним лично, считает коуч по отношениям Колин Нолан. Такой совет она дала мужчине, который узнал неприятную правду о бойфренде дочери, в колонке для Mirror.

Отец 29-летней дочери признался в письме Нолан, что девушка встречается с недавно разведенным мужчиной, бывшая жена которого осталась одна с ребенком. «Я узнал от матери его бывшей жены, что он ужасно вел себя с супругой, оставил ее без гроша, оскорблял, однако физического насилия не было. Моя знакомая точно не врет. Всех деталей я не знаю, но нужно ли мне предостерегать свою дочь?» — столкнулся с дилеммой мужчина.

Нолан напомнила, что у любого конфликта есть две стороны, и делать поспешные выводы не стоит. «Вряд ли дочь послушает вас. Если решите с ней об этом заговорить, она может разозлиться и начать защищаться, а потом не захочет говорить с вами о своих отношениях. Так что будьте осторожны с формулировками, чтобы не отвратить ее от себя», — написала Нолан. Она предложила дождаться, пока дочь разберется с характером партнера сама. «Спросите у дочери, можете ли она познакомить вас с ним, чтобы разобраться во всем. Это может избавить вас от тревог», — заключила она.

Ранее Нолан дала совет женщине, которая столкнулась с ревностью из-за нового круга общения мужа, вышедшего в декрет. По словам специалистки, чтобы решить эту проблему, женщине нужно познакомиться с друзьями супруга.