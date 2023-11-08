В Европе объяснили недопустимость переговоров по вступлению Украины в ЕС

Нидерландский депутат де Грааф: Украина не готова к переговорам по членству в ЕС

Украина не готова к переговорам по членству в Европейском союзе (ЕС) из-за отсутствия выборов и оппозиции. Рекомендацию Еврокомиссии (ЕК) начать диалог о вступлении Украины раскритиковал депутат Европарламента от нидерландской партии «Форум за демократию» (FVD) Марсель де Грааф на странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Никаких выборов. Никакой оппозиции. Никакой свободы прессы. Никакой свободы вероисповедания. Работающие на фермах дети. Торговля детьми. Совершение военных преступлений. Да, Украина готова к переговорам о вступлении», — саркастически отреагировал он, объясняя недопустимость переговоров.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что организация рекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Рекомендацию к допуску ЕК дала, оценив прогресс в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам. От Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав нацменьшинств.