В цехе российского горно-обогатительного комбината произошел пожар

Цыденов: на горно-обогатительном комбинате «Озерный» в Бурятии произошел пожар

В Еравнинском районе Бурятии произошел пожар на горно-обогатительном комбинате «Озерный». Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале.

«Распространение огня остановлено, пять стволов на тушении и одно звено газодымозащитной службы. Пострадавших нет», — сообщил Цыденов.

Площадь пожара на российском комбинате составила 500 квадратных метров, огонь распространился в здании 100 на 150 метров. На месте пожара работали 16 человек и 16 единиц техники. После случившегося прокуратура Бурятии в Telegram-канале сообщила о начатой проверке.

Горно-обогатительный комбинат «Озерный» находится на месторождении полиметаллических руд в Еравнинском районе республики. Там занимаются переработкой свинцово-цинковых руд с последующим производством цинкового и свинцово-серебряного концентратов.