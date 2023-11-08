Внешний вид Зака Эфрона на новом видео напугал фанатов

Американский актер Зак Эфрон принял участие в новом интервью Entertainment Weekly и напугал фанатов. Соответствующее видео появилось на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летний артист рассказал о предстоящем фильме «Железный коготь», ради которого он изменился до неузнаваемости. Эфрон предстал перед камерой в белой футболке и коричневых брюках с объемными карманами.

Поклонники, в свою очередь, заметили одну деталь во внешности звезды. «Что случилось с его лицом? Он выглядит надутым, как воздушный шар», «Ух ты, он похож на Таноса в финале "Мстителей"», «Это Шрек?», «Его челюсть еле-еле двигается», «К сожалению, сейчас он выглядит просто ужасно», — высказывались они.

Ранее Зак Эфрон раскрыл правду об изменениях в своей внешности, опровергнув слухи о пластической хирургии. Артист рассказал, что в 2021 году неудачно упал у себя дома и ударился подбородком о гранитный фонтан. По словам Эфрона, в тот момент он потерял сознание, а когда очнулся, обнаружил, что сломал челюсть. В результате травмы у него отекли жевательные мышцы, что и вызвало изменения в лице.