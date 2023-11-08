Взрывчатку в машину депутата Народного совета ЛНР заложили под сиденье водителя

ТАСС: взрывчатку в автомобиль Филипоненко заложили под сиденье водителя

Взрывчатку в машину депутата Народного совета и бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Михаила Филипоненко заложили под сиденье водителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы республики.

По их данным, подрыв произошел, когда полковник выехал из дома на улицу Парашютную.

Ранее стало известно, что под днищем машины Филипоненко произошел взрыв неустановленного устройства. Он не выжил.

Возбуждено дело по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт»), части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и части 1 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК РФ.