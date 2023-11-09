В шести российских городах запустят проход в метро по биометрии

ЦБТ: проход в метро по биометрии хотят запустить в шести городах РФ в 2024 году

Оплату проезда в метро с помощью биометрических данных в 2024 году планируют запустить в шести российских городах, заявил гендиректор АО «Центр Биометрических Технологий» (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, уточнил он. Эксперт отметил, что в 2023 году завершится интеграция с Московским метрополитеном. «Мы совместно с Минтрансом России под эгидой приоритетного проекта правительства РФ в следующем году запланировали обеспечить возможность оплаты в шести городах», — добавил он.

По словам Поволоцкого, дорожные карты по этому проекту подтверждены в Казани, Самаре и Екатеринбурге. В ближайшее время их хотят утвердить в трех других городах.

С октября 2021 года ВТБ и Московский метрополитен запустили оплату проезда в метро с помощью биометрии.