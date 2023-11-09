ФСБ задержала в ДНР украинца по подозрению в организации заказного убийства

ФСБ задержала в ДНР украинца по подозрению в организации заказного убийства

В ДНР задержан гражданин Украины, который подозревается в организации заказного убийства директора производственного объединения в Мариуполе. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказали в управлении ФСБ по ДНР.

Сообщается, что само убийство удалось предотвратить, а украинца задержать, когда он приехал в ДНР из другой страны. Именно за рубежом он и занимался организацией преступления, уточнили в ФСБ.

Материалы дела переданы в СУ СКР по Донецкой народной республике для принятия процессуального решения.