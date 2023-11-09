Российский священник обвинил магазин в организации международного шабаша ведьм

В Перми священник запустил петицию за закрытие магазина магии «Две метлы»

В Перми настоятель прихода собора Во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла иерей Сергей Кармашев запустил петицию за закрытие магазина магии «Две метлы», обвинив его в организации «международного шабаша». Соответствующая петиция опубликована во «ВКонтакте».

По его словам, магазин рекламирует в интернете магическую и сатанинскую атрибутику, а также курсы магии. Помимо того, продолжил он, «Две метлы» планируют провести «международный шабаш ведьм и колдунов». Священник считает, что подобная деятельность оскорбляет чувства верующих.

«Считаю крайне необходимым закрытие данного заведения "Две метлы" как оскорбляющего чувства верующих и вносящего раскол общества в наше непростое время», — говорится в петиции.

В свою очередь администрация заведения пояснила «Подъему», что занимается торговлей сувениров, никого не оскорбляла, а также не делала ничего запрещенного законом.

«Конституцией разрешено верить в любого бога, не только православного. У нас магазин атрибутики, мы продаем свечки, карты, минералы, благовония, статуэтки, книги, эфирные масла… При чем тут шабаш, вообще непонятно, тем более всемирный», — пояснили в заведении.

Ранее клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш) назвал идиотами людей, которые придумали праздник Тыквенный Cпас.