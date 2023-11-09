В Европе призвали не спешить с использованием активов России

Bloomberg: крупные страны ЕС призвали не спешить использовать активы России

Крупные государства-члены Евросоюза (ЕС), такие как Франция, Германия, Италия и Бельгия, считают, что в вопросе ускорения согласования плана по использованию доходов от замороженных российских активов нужно действовать более осторожно. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

На вчерашнем закрытом заседании страны призвали Еврокомиссию не спешить и выступили за более постепенный переход. Для начала государства предлагают разработать документ незаконодательного характера. Впоследствии страны смогут продолжить сужать варианты для выбора юридически обоснованного варианта использования прибыли от российских активов, который бы не представлял угрозы для финансовой стабильности блока.

С инициативой выступила Франция, подавляющее большинство стран поддержало идею. Идея была высказана в противовес предыдущему предложенному варианту — Еврокомиссия настаивала на необходимости представить юридический механизм по использованию активов в ближайшие недели. По мнению Парижа, план следует доработать, в таком случае получится достигнуть значительного прогресса к концу года.

В странах ЕС заморожено более 200 миллиардов долларов активов Банка России — большая часть средства расположена в бельгийском депозитарии Euroclear. С начала 2023 года прибыль от реинвестирования активов составила примерно три миллиарда евро (3,2 миллиарда долларов).

На данный момент у России остается все меньше шансов на возвращение активов. Страны G7 заявили, что не будут размораживать средства и обещают «серьезные последствия» государствам, которые продолжат оказывать поддержку Москве и ее действиям на Украине.