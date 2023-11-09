В Госдуме предложили высечь плетью на Красной площади осудивших СВО артистов

Депутат Свинцов предложил высечь плетью в центре Москвы осудивших СВО артистов

Депутат Государственной Думы Андрей Свинцов предложил высечь плетью на Красной площади тех артистов, которые высказывались против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и решили вернуться в страну. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам политического деятеля, уехавших из страны артистов, таких как Алла Пугачева и Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов), нужно разделить на две группы: первая — это звезды, которые высказывались против проведения СВО, а вторая — это те, кто отмолчался.

Первых Свинцов предложил выпороть плетью на Красной площади, чтобы вернувшиеся исполнители встали на колени и принесли извинения россиянам. Артистам, которые не комментировали военные действия, депутат предложил отдавать 95 процентов своих доходов на поддержку СВО, многодетных семей и инвалидов, а 5 процентов оставлять себе.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов прокомментировал новость о возвращении певицы Аллы Пугачевой на российскую сцену. Он призвал запретить ее концерты на территории страны.