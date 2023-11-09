В Госдуме предложили высечь плетью на Красной площади осудивших СВО артистов
Депутат Государственной Думы Андрей Свинцов предложил высечь плетью на Красной площади тех артистов, которые высказывались против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и решили вернуться в страну. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам политического деятеля, уехавших из страны артистов, таких как Алла Пугачева и Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов), нужно разделить на две группы: первая — это звезды, которые высказывались против проведения СВО, а вторая — это те, кто отмолчался.
Первых Свинцов предложил выпороть плетью на Красной площади, чтобы вернувшиеся исполнители встали на колени и принесли извинения россиянам. Артистам, которые не комментировали военные действия, депутат предложил отдавать 95 процентов своих доходов на поддержку СВО, многодетных семей и инвалидов, а 5 процентов оставлять себе.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов прокомментировал новость о возвращении певицы Аллы Пугачевой на российскую сцену. Он призвал запретить ее концерты на территории страны.