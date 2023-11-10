В Госдуме отреагировали на отказ частных клиник в регионах делать аборты

Депутат Горячева: любые запреты абортов ухудшат демографию в России

Любые запреты абортов в России только осложнят демографическую ситуацию в стране, считает депутат Госдумы Ксения Горячева. В разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на то, что частные клиники в российских регионах постепенно перестают оказывать пациенткам такие услуги.

Запрет абортов увеличит количество подпольных услуг

Запреты и ограничения абортов, любые запреты, даже в частных клиниках, ведут к ухудшению демографической ситуации в стране. Женщины начнут делать «подпольные» аборты. У нас есть женщины без полиса ОМС, которые, например, не смогут обратиться в государственную больницу. Что тогда они будут делать? Ксения Горячева депутат Госдумы

Ксения Горячева напомнила, что в советский период, когда искусственное прерывание беременности было нелегально, материнская смертность в 32 раза превышала нынешние показатели. Парламентарий уверена, что власти должны учитывать мнение жителей, если вводят такие ограничения.

«К тому же доабортное консультирование пока что не показывает той эффективности, которая могла бы оправдать такие крайние меры как запрет абортов в частных клиниках. Иногда в частной организации подход к пациентке бережней, чем в государственной. Ведь все зависит от людей, врачей, а не от типа организации. И там, и там женщине могут помочь принять другое решение», — объяснила она.

Профилактика поможет снизить количество абортов

Чтобы сократить количество отказов от ребенка, нужно помогать женщинам иным способом принимать решение в пользу жизни, считает депутат.

«Прямой запрет абортов — точно не тот путь, который сможет повлиять на демографию. За 40 лет ни в одной стране мира запрет абортов не помог поднять рождаемость. Фракция "Новые люди" активно предлагает другие подходы: помогать молодым семьям с жильем и обеспечить ребенка прожиточным минимумом при разводе родителей. Запреты редко приводят к положительным результатам. Есть иные пути, и нам нужно учиться их выбирать», — заключила член нижней палаты парламента.

Власти в России озаботились вопросом абортов

10 ноября заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий заявил, что частные клиники региона перестанут делать аборты. «Мы — второй субъект Российской Федерации, где коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности», — сказал он. По его словам, теперь 92 процента женщин, которые пойдут на такой шаг, будут наблюдаться в государственных клиниках, «где мы активно ведем с ними работу».

Днем ранее частные медицинские учреждения Крыма добровольно решили прекратить делать аборты, сообщила пресс-служба региона.

В октябре Минздрав России ужесточил оборот препаратов для абортов. Документ вступит в силу 1 сентября 2024 года. Кроме того, власти некоторых регионов запретили «склонение к абортам». Соответствующие законы уже приняли в Мордовии и Тверской области.

3 ноября во время встречи с членами Общественной палаты президент России Владимир Путин назвал проблему абортов в стране острой.