Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:28, 10 ноября 2023Из жизни

Акула напала на женщину и укусила ее за голову

В Австралии женщина сумела вырваться из зубов акулы, укусившей ее за голову

Фото: Oleksandr Sushko / Unsplash

В Австралии акула напала на женщину, которая купалась рядом с пляжем. Об этом пишет The Guardian.

Акула атаковала 32-летнюю женщину, когда та находилась в воде. Она укусила ее за голову, но австралийка сумела вырваться и осталась жива.

Медики оценили полученные женщиной травмы как серьезные, но не угрожающие жизни. Ей оказали первую помощь, а затем госпитализировали.

Материалы по теме:
«Никто не узнает их судьбу» С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
«Никто не узнает их судьбу»С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
18 октября 2020
«Обреченность висела в воздухе» Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
«Обреченность висела в воздухе»Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
8 сентября 2019

После инцидента всех купающихся эвакуировали. Полиция начала поиски акулы рядом с пляжем, однако найти хищницу не удалось.

В 2023 году на южном побережье Австралии произошло два нападения акул с фатальным исходом.

Ранее сообщалось, что длиннокрылая акула, которая, по версии Жак-Ива Кусто, является самой опасной в мире, напала на дайвера возле побережья Египта. Хищная рыба некоторое время покружила вокруг туриста, а затем протаранила его головой.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Венгрия выступила против вступления Украины в ЕС. Почему венгры блокируют переговоры и что это значит для России?

      Сергей Лазарев рассказал о невиданном на российском ТВ

      Валиева рассказала об эмоциях от выступления на Олимпийских играх

      Суд отказался освободить Героя России по делу о случайном выстреле

      Адель вновь начала употреблять алкоголь после нескольких месяцев трезвости

      В Дубае покажут российскую ракету Х-69

      Кадыров сообщил о назначении нового начальника ФСБ в Чечне

      Россияне нарушили границу другой страны и были оштрафованы на 900 тысяч рублей

      Канада ввела санкции против РЕН-ТВ и «Известий»

      Медведь украл оставленную курьером у порога дома еду и лишил семью ужина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости