Акула напала на женщину и укусила ее за голову

В Австралии женщина сумела вырваться из зубов акулы, укусившей ее за голову

В Австралии акула напала на женщину, которая купалась рядом с пляжем. Об этом пишет The Guardian.

Акула атаковала 32-летнюю женщину, когда та находилась в воде. Она укусила ее за голову, но австралийка сумела вырваться и осталась жива.

Медики оценили полученные женщиной травмы как серьезные, но не угрожающие жизни. Ей оказали первую помощь, а затем госпитализировали.

После инцидента всех купающихся эвакуировали. Полиция начала поиски акулы рядом с пляжем, однако найти хищницу не удалось.

В 2023 году на южном побережье Австралии произошло два нападения акул с фатальным исходом.

Ранее сообщалось, что длиннокрылая акула, которая, по версии Жак-Ива Кусто, является самой опасной в мире, напала на дайвера возле побережья Египта. Хищная рыба некоторое время покружила вокруг туриста, а затем протаранила его головой.