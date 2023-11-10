Госдолг российских регионов вырос на сотни миллиардов рублей

Госдолг российских регионов вырос на 12,8 процента за январь-сентябрь 2023 года

По итогам первых девяти месяцев 2023 года госдолг российских регионов вырос на 12,8 процента (356,5 миллиарда рублей), до 3,145 триллиона рублей, а муниципальный — на 2,6 процента, до 385,9 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные Минфина и Федерального казначейства сообщает РИА Новости.

Долги выросли у 74 субъектов федерации, снизились — у десяти, а объем задолженности Мордовии остался на том же уровне, что год назад. Более трети увеличения долга пришлось на Москву и Московскую область.

В совокупности госдолг регионов и муниципальный долг выросли на 11,6 процента по сравнению с началом года. Доля бюджетных кредитов в структуре долга достигла 76 процентов, а вот банковских почти не осталось — всего два процента. Доля государственных ценных бумаг тоже сократилась до 19 процентов, хотя в начале года показатель был равен 23 процентам.

Ранее агентство подсчитало, что по итогам второго квартала 2023 года уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России впервые в истории упал ниже 15 процентов. Такая динамика связана с погашением текущей задолженности и невозможностью новых заимствований из-за санкций. Еще в 2020 году показатель был более чем в два раза выше.