Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО «Хец-3». На что способна эта противоракета?

ЦАХАЛ впервые применил внеатмосферную ПРО «Хец 3» для перехвата цели в Израиле

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые успешно применила в боевых условиях систему противоракетной обороны «Хец-3» («Стрела-3» — прим. «Ленты.ру»), предназначенной для перехвата баллистических ракет. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Уточняется, что направлявшаяся в сторону еврейского государства воздушная цель была перехвачена 9 ноября в небе над Красным морем.

Это первый оперативный перехват системой «Стрела-3» с момента ее постановки на боевое дежурство в 2017 году. Это достижение следует за недавним успехом первого оперативного перехвата, произведенного системой «Стрела-2» на прошлой неделе Минобороны Израиля

Ранее армейская пресс-служба несколько раз сообщала о перехватах в районе Красного моря с применением комплексов «Стрела», но не уточняла, о какой модификации идет речь.

«Хец-3» способна сбивать цели за пределами земной атмосферы

«Хец-3» является одним из компонентов многоуровневой системы противоракетной обороны Израиля. Разработанная концерном Israel Aerospace Industries, она способна поражать высотные экзоатмосферные цели — баллистические ракеты за пределами земной атмосферы, а также, теоретически, спутники. В частности, комплекс предназначен для выявления и уничтожения иранских ракет «Шихаб-3», а также других ракет большой дальности. Противоракеты израильской системы способны на перехват ракет, не имея точных данных об их местонахождении. Так, система может установить местоположение цели уже после выхода на траекторию. «Хец-3» реализует принцип hit-to-kill, предполагающий уничтожение цели непосредственным попаданием боевой части противоракеты.

Ввод «Стрелы-3» в эксплуатацию фактически случился в 2017 году, тогда была перехвачена ракета класса «земля-воздух». однако в 2018-2019 году испытания продолжались. Например, Израиль и США запустили противоракету на Аляске. Тогда в Тель-Авиве объяснили выбор места тем, что необходимо было проверить условия пусков, которые нельзя протестировать в ближневосточной стране.

Израильская ПРО считается одной из лучших в мире

Противоракетная система Израиля состоит из нескольких глубоко эшелонированных компонентов. В нее входят комплексы американского производства Patriot и системы «Хец» для уничтожения ракет на дальних расстояниях; «Плаща Давида» — для перехвата ракет на дальности 70-300 километров; а также батареи «Железный купол», способные сбивать реактивные снаряды малой дальности.

Таким образом, утверждает ЦАХАЛ, это первый раз в истории страны, когда на боевом дежурстве одновременно стоят все доступные средства ПВО. При этом эффективность перехвата в процентном соотношении не указывается, но отмечается, что многие ракеты упали в безлюдных областях.

Однако у израильской ПРО есть и существенный минус — цена каждой противоракеты многократно превышает стоимость атакующей ракеты. Вследствие этого Минобороны даже было вынуждено игнорировать те запущенные противником ракеты, траектория которых была просчитана и падение которых не нанесло бы ущерба мирным жителям.

Палестинское движение ХАМАС придумало еще один способ преодолеть считающуюся одной из лучших в мире систем ПРО. Боевики одновременно запускают количество снарядов и беспилотников, на поражение которых у войск Израиля либо не хватит противоракет, либо военные не успеют перезарядить комплексы.