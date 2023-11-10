Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО «Хец 3»

Израиль сообщил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО «Хец 3»

Министерство обороны (МО) Израиля объявило о первом успешном боевом применении системы противоракетной обороны «Хец 3», предназначенной для перехвата баллистических ракет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

Отмечается, что перехватчик системы «Хец 3» впервые запущен для боевого применения 9 ноября. Система перехватил цель, запущенную в сторону Израиля, в районе Красного моря. Отмечается, что это первый оперативный перехват, осуществленный системой с момента ее развертывания в 2017 году.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что с начала эскалации конфликта с палестинским движением ХАМАС по территории Израиля было выпущено 9,5 тысяч ракет и минометных мин, а также десятки беспилотников. Около двух тысяч боеприпасов было перехвачено средствами противовоздушной обороны (ПВО) Израиля. По данным ЦАХАЛ, это первый раз в истории страны, когда на боевом дежурстве одновременно стоят все доступные средства ПВО.