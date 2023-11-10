Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:41, 10 ноября 2023Мир

Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО «Хец 3»

Израиль сообщил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО «Хец 3»
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Reuters

Министерство обороны (МО) Израиля объявило о первом успешном боевом применении системы противоракетной обороны «Хец 3», предназначенной для перехвата баллистических ракет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

Отмечается, что перехватчик системы «Хец 3» впервые запущен для боевого применения 9 ноября. Система перехватил цель, запущенную в сторону Израиля, в районе Красного моря. Отмечается, что это первый оперативный перехват, осуществленный системой с момента ее развертывания в 2017 году.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что с начала эскалации конфликта с палестинским движением ХАМАС по территории Израиля было выпущено 9,5 тысяч ракет и минометных мин, а также десятки беспилотников. Около двух тысяч боеприпасов было перехвачено средствами противовоздушной обороны (ПВО) Израиля. По данным ЦАХАЛ, это первый раз в истории страны, когда на боевом дежурстве одновременно стоят все доступные средства ПВО.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам предлагают выдавать квартиры при одном условии. Матвиенко рассказала, кого власти должны обеспечить жильем

      Экономисты раскрыли уловки маркетологов в период распродажи 11.11

      Российская блогерша назвала пять отличий американок от русских женщин

      Россия направила самолет гуманитарной помощи для жителей Газы

      Российские военные уничтожили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ

      Стала известна дата эвакуации первых россиян из сектора Газа

      Заболеваемость COVID-19 в России за четыре недели выросла вдвое

      Домашний питон укусил порноактера за пенис

      Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО «Хец 3»

      43-летняя Жизель Бюндхен пробежала по пляжу в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости