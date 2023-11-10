Собиравшийся воевать за Украину россиянин осужден на шесть лет за госизмену

Краснодарец, собиравшийся воевать на стороне ВСУ, получил 6 лет за госизмену

Краснодарский краевой суд приговорил к шести годам лишения свободы 49-летнего местного жителя, собиравшегося воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина признан виновным в приготовлении к госизмене путем перехода на сторону противника. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд проходил в закрытом режиме.

Из приговора суда следует, что подсудимый, имеющий двойное гражданство России и Украины, выступал против проведения специальной военной операции. В июне решил выехать на Украину и там вступить в ряды ее армии.

Его задержали сотрудники ФСБ на железнодорожном вокзале, куда его отправил куратор из Службы безопасности Украины. Среди его документов силовики нашли присягу на имя президента Украины.

