Звезда Comedy Woman в слезах рассказала о трудностях материнства

Наталия Медведева рассказала о бессонных ночах из-за режущихся зубов у дочки

Российская актриса, бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman Наталия Медведева в слезах рассказала о трудностях из-за режущихся зубов у дочки. Пост на эту тему она разместила в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Медведева опубликовала фото маленькой дочери и два снимка, на которых видно, что артистка плачет. «Уже неделю продолжаются "зубы". Неделю ребенок истошно плачет, истерит, не слезает с рук, изгибается, практически не ест», — поделилась она и отметила, что своим постом не жалуется и «не играет в жертву».

Звезда Comedy Woman также порассуждала о вопросах к женщинам по поводу отсутствия детей. Медведева сочла, что вопросы к девушкам старше 25 лет, почему они до сих пор не родили ребенка, не являются оскорблением. По словам артистки, люди, задающие такие вопросы, «просто знают чуть больше» о материнстве. «Когда тебе 20 [лет], ты можешь тупо не спать, и тебе ничего. Но когда тебе 40, отсутствие сна равно практически смерть. А с маленькими детьми бессонные ночи есть практически всегда», — продолжила она.

В заключение артистка отметила, что строить карьеру проще, чем воспитывать детей, поскольку у работающей бездетной женщины есть возможность выспаться.

Медведева родила третьего ребенка в июле 2022 года. Помимо дочери, артистка и ее супруг, юморист Александр Коптель, воспитывают двоих сыновей.