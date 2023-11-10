Минобороны раскрыло число сдавшихся в плен бойцов ВСУ на одном из направлений

Минобороны: на херсонском направлении за неделю сдались в плен 26 бойцов ВСУ

На херсонском направлении за неделю сдались в плен 26 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там пояснили, что в результате активных упреждающих действий российских войск противник за неделю потерял до 505 военнослужащих, а также 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок и 25 автомобилей.

«Кроме того, в течение недели на данном направлении сдались в плен 26 украинских военнослужащих», — отметили в оборонном ведомстве.

В частности 9 ноября во время попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра было уничтожено большинство военнослужащих Украины, а 11 бойцов взяли в плен.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что а последние три-четыре недели российскими войсками было взято в плен множество военнослужащих ВСУ. Он также отметил, что взятые в течение месяца в плен военные противника рассказывают о плохом психологическом состоянии в украинских подразделениях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.