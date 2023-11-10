Назван способ сэкономить на ремонте

Дизайнер Антелава: при ремонте выбирайте материалы, имитирующие натуральные

Для того чтобы сэкономить на ремонте, выбирайте материалы, имитирующие натуральные. Такой способ россиянам назвала руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьерной компании Mr.Doors Вероника Антелава, ее слова приводит «Газета.Ru».

По словам специалиста, на данный момент производители предлагают большое количество материалов, имитирующих натуральные — при этом по качеству они нисколько не уступают оригиналам и позволяют сэкономить хорошую сумму при ремонте.

«Так, например, кухонную столешницу из натурального камня можно заменить на такую же, но из искусственного, и она будет служить верой и правдой долгие годы. Напольное покрытие вместо плитки или натурального дерева также можно заменить на ламинат или линолеум», — поделилась информацией дизайнер.

Ранее в ноябре директор по маркетингу приложения «Шерри» Ольга Пыжова порекомендовала россиянам проводить ремонт осенью, зимой или в начале весны, чтобы сэкономить на нем.