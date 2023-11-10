Продюсер опроверг слухи о гонораре Пугачевой в 500 тысяч евро

Продюсер Лавров заявил, что Пугачева никогда не называла гонорары за выступления

Организатор концертов Сергей Лавров заявил, что певица Алла Пугачева никогда не называла гонорары за выступления. Об этом продюсер рассказал в беседе News.ru.

Он опроверг слухи о решении исполнительницы увеличить гонорар до 500 тысяч евро. «Про возвращение на сцену за 50 миллионов рублей — это сплетня, которую скорее всего кто-то из промоутеров запустил. Пугачева никогда не называла гонорары», — отметил Лавров.

Продюсер также добавил, что за 50 миллионов рублей Пугачева может согласиться выступить, но на своих условиях. «Она не иноагент и может давать концерты, спокойно работать в России. И если она завтра объявит концерт в Кремле, билеты будут проданы. На ее песнях выросло несколько поколений, это легенда», — резюмировал Лавров. Он отметил, что сообщения о записи новых песен в Твери тоже являются «уткой», так как последние 20 лет Пугачева записывала песни у саундпродюсера Анатолия Лопатина в Московской области.

Ранее стали известны гонорары российских звезд за выступления в новогоднюю ночь. Так, по данным издания KP.RU, самыми востребованными 31 декабря стали певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) и эстрадный певец и композитор Владимир Пресняков. Исполнители выступят для гостей концертного зала Барвиха, цены на билеты варьируется от 50 до 200 тысяч рублей.