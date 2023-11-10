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21:00, 10 ноября 2023Культура

Продюсер опроверг слухи о гонораре Пугачевой в 500 тысяч евро

Продюсер Лавров заявил, что Пугачева никогда не называла гонорары за выступления

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Организатор концертов Сергей Лавров заявил, что певица Алла Пугачева никогда не называла гонорары за выступления. Об этом продюсер рассказал в беседе News.ru.

Он опроверг слухи о решении исполнительницы увеличить гонорар до 500 тысяч евро. «Про возвращение на сцену за 50 миллионов рублей — это сплетня, которую скорее всего кто-то из промоутеров запустил. Пугачева никогда не называла гонорары», — отметил Лавров.

Продюсер также добавил, что за 50 миллионов рублей Пугачева может согласиться выступить, но на своих условиях. «Она не иноагент и может давать концерты, спокойно работать в России. И если она завтра объявит концерт в Кремле, билеты будут проданы. На ее песнях выросло несколько поколений, это легенда», — резюмировал Лавров. Он отметил, что сообщения о записи новых песен в Твери тоже являются «уткой», так как последние 20 лет Пугачева записывала песни у саундпродюсера Анатолия Лопатина в Московской области.

Ранее стали известны гонорары российских звезд за выступления в новогоднюю ночь. Так, по данным издания KP.RU, самыми востребованными 31 декабря стали певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) и эстрадный певец и композитор Владимир Пресняков. Исполнители выступят для гостей концертного зала Барвиха, цены на билеты варьируется от 50 до 200 тысяч рублей.

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      Сергей Равин
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